Жилой дом в Манчестере разделило напополам после взрыва газа
Из-за утечки бытового газа рухнула часть жилого дома.
© Фото: Joel Goodman, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Манчестере произошел мощный взрыв в одном из районов. Из-за утечки бытового газа рухнула часть жилого дома. Ударная волна практически разрубила постройку на две половины, передает Daily Mail.
«Я сидел и смотрел телевизор, но никто из нас ничего не слышал. Как ни странно, жалюзи задвигались, как будто окно было открыто», - рассказал один из местных жителей, живущий в пяти минутах от места взрыва.
Спасатели на месте разбирают обломки. Из-под них извлекли тело погибшей пожилой женщины, а также пятерых ее выживших родственников. Двоим из них понадобилась помощь медиков.
Все обстоятельства происшествия выясняются.