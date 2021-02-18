В стране и мире Жилой дом в Манчестере разделило напополам после взрыва газа Кира Карон Из-за утечки бытового газа рухнула часть жилого дома. © Фото: Joel Goodman, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В Манчестере произошел мощный взрыв в одном из районов. Из-за утечки бытового газа рухнула часть жилого дома. Ударная волна практически разрубила постройку на две половины, передает Daily Mail. «Я сидел и смотрел телевизор, но никто из нас ничего не слышал. Как ни странно, жалюзи задвигались, как будто окно было открыто», - рассказал один из местных жителей, живущий в пяти минутах от места взрыва. Спасатели на месте разбирают обломки. Из-под них извлекли тело погибшей пожилой женщины, а также пятерых ее выживших родственников. Двоим из них понадобилась помощь медиков.



Все обстоятельства происшествия выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика