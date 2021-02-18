Путин и Эрдоган обсудили поставки «Спутника V» в Турцию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии, а также вопрос поставки в Турцию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. О ходе разговора сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин», - говорится в сообщении.

Лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Россия и Турция намерены координировать свои действия для социально-экономического развития региона. Президенты выразили удовлетворение началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

Также обсуждался и вопрос сирийского урегулирования. Стороны выразили намерение продолжать работу по борьбе с террористами, засевшими в регионе, и оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата.

В ходе диалога Путин выразил президенту Турции соболезнования в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой Республики.