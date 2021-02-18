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Путин и Эрдоган обсудили поставки «Спутника V» в Турцию

Алексей Курильченко
16:39 18.02.2021
В ходе разговора лидеры двух страны также обозначили позицию по Сирии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии, а также вопрос поставки в Турцию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. О ходе разговора сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин», - говорится в сообщении.

Лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Россия и Турция намерены координировать свои действия для социально-экономического развития региона. Президенты выразили удовлетворение началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

Также обсуждался и вопрос сирийского урегулирования. Стороны выразили намерение продолжать работу по борьбе с террористами, засевшими в регионе, и оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата.

В ходе диалога Путин выразил президенту Турции соболезнования в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой Республики.

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