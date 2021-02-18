Названо число трудящихся на удаленке россиян

Заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова сообщила, что около 6% россиян в настоящее время работают в удаленном режиме.

«Мы ожидаем, что после снятия всех ограничительных мер численность занятых удаленно несколько снизится. Сейчас у нас порядка 6% работников работают удаленно», - приводит ТАСС слова Мухтияровой.

Она также предположила, что «цифра понизится уже не радикально».

Ранее руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева рассказала о способах борьбы с «синдромом удаленки».