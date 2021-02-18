Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названо число трудящихся на удаленке россиян

Кира Карон
16:29 18.02.2021
В конце января в Москве перестало быть обязательным требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников предприятий.
Названо число трудящихся на удаленке россиян
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Читайте нас на:

Заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова сообщила, что около 6% россиян в настоящее время работают в удаленном режиме.

«Мы ожидаем, что после снятия всех ограничительных мер численность занятых удаленно несколько снизится. Сейчас у нас порядка 6% работников работают удаленно», - приводит ТАСС слова Мухтияровой.

Она также предположила, что «цифра понизится уже не радикально».

Ранее руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева рассказала о способах борьбы с «синдромом удаленки».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.