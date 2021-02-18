«Его герои стали нам родными»: Харатьян рассказал о культурном вкладе Андрея Мягкова

Актер театра и кино Дмитрий Харатьян рассказал «Звезде» о памяти, которую оставил его коллега Андрей Мягков, умерший на 83-м году жизни. По словам артиста, образы, которые воплотил Мягков, были крайне близки каждому россиянину.

«Ушел из жизни человек, которого каждый считает родным, близким родственником. Герои, которых он создал на экране, стали частью нашей жизни, нашей культуры. Это такая утрата, которую можно назвать всенародной. Он был народным артистом не только по званию, но и по любви, которую выражали ему люди», - рассказал «Звезде» Харатьян.

Прощание с артистом пройдет 20 февраля в его родном театре - МХТ им. Чехова. Его кинообразы - Евгений Лукашин из «Иронии судьбы» и Новосельцев из «Служебного романа» - навсегда завоевали сердца зрителей. Были и десятки других ролей в кино и театре.