Путин обсудил в главой Казахстана совместное производство «Спутника V»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил вопросы политического, торгово-экономического и межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Особое внимание было уделено перспективам использования и совместного производства в Казахстане вакцины «Спутник V», разработанной центром Гамалеи при участи Минобороны РФ.

Также обсуждались вопросы углубления взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в контексте текущего председательства Казахстана в рамках этого интеграционного объединения.

Ранее сообщалось о том, что первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена в Черногорию. Глава правительства страны Здравко Кривокапич и члены его кабинета лично встретили самолет с грузом препарата.