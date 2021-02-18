Глава МИД Филиппин сообщил, что готов доверить свою жизнь российской вакцине

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин сообщил на своей странице в Twitter, что готов доверить свою жизнь российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Локсин также отметил, что делает все возможное, чтобы вакцина попала в страну.

Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, предложили ускорить массовые поставки препарата в ЕС. Также было отмечено, что масштабные поставки «Спутника V» в Европу начнутся после одобрения препарата агентством и завершения в июне 2021 года массовой вакцинации жителей России.