«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества

Телерадиокомпания «Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс», который будет доступен у операторов кабельного и спутникового телевидения. Вещание нового телеканала начнется в День защитника Отечества, 23 февраля 2021. Дистрибуцией «Звезды Плюс» на эксклюзивной основе займется «Ред Медиа» (входит в ГК ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа»).

Эфир нового канала будет наполняться документалистикой, созданной коллективом медиахолдинга за более чем десять лет. Зрителям «Звезды Плюс» будут доступны шпионские истории, громкие разоблачения и подлинные факты, полученные из закрытых архивов и секретных объектов; летопись Великой Победы; эксклюзивные репортажи с закрытых военных объектов, а также истории из мира кино, армии, космоса и других областей. Кроме того, в эфире «Звезды Плюс» будут показаны Армейские международные игры-2021 в полном объеме.

«Учитывая то, с каким успехом идут на канале «Звезда» все наши документальные проекты, насколько они оказались востребованы зрителями, мы решили запустить новый канал «Звезда Плюс», целиком посвященный этому жанру»», - сообщил президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, добавив, что контент нового телеканала предназначен для умного зрителя.

«Звезда Плюс» вооружит свою аудиторию знаниями, зарядит эмоциями, защитит от исторических фальсификаций.

Медиахолдинг «Красная звезда» объединяет телерадиокомпанию «Звезда», Издательский дом «Звезда», информационное агентство «Военинформ» и киностудию «Звезда».