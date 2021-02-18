Груда искореженного металла: сошедшие с рельсов вагоны в Приамурье сняли с коптера

Из-за крушения грузового поезда на станции Ангарич в Амурской области были повреждены железнодорожные пути. Сошедшие вагоны превратились в груду искореженного металла. Это хорошо видно на кадрах с коптера, которые появились в Сети.

В МЧС сообщили о задержке на несколько часов отправления поездов дальнего следования. Также отменено движение электричек. Для пассажиров задержанных рейсов организовано горячее питание.

Инцидент произошел 17 февраля в 20:56 по московскому времени. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Для ликвидации последствий на место ЧП прибыли восстановительные поезда.