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Похороны Андрея Мягкова пройдут на Троекуровском кладбище

Кира Карон
15:14 18.02.2021
Народный артист РСФСР умер 18 февраля на 83-м году жизни. Прощание с актером пройдет 20 февраля.
Похороны Андрея Мягкова пройдут на Троекуровском кладбище
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в субботу в МХТ имени Чехова, похоронят артиста на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе театра.


«В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А.П. Чехова, после нее - отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке», - сообщили в театре.

Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля. На данный момент причина смерти не уточняется.

Наибольшую известность артист получил благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных» и «Гараж». 

В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1977 году - Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году - Государственную премии РСФСР за роль в «Служебном романе».

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