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Московские врачи вытащили из желудка годовалого ребенка больше сотни магнитных шариков

Кира Карон
14:52 18.02.2021
Всего специалистами было извлечено 117 мелких инородных предметов.
Московские врачи вытащили из желудка годовалого ребенка больше сотни магнитных шариков
© Фото: Детская городская клиническая больница 9 имени Сперанского Г.Н
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В Москве годовалого ребенка экстренно доставили в больницу с большим скоплением инородных тел в желудке. Об этом сообщается на сайте mosgorzdrav.ru.

Ребенок находился под наблюдением своей старшей сестры во время игры. Когда мама собрала игрушки, оказалось, что не хватает половины набора магнитного конструктора. Родители немедленно вызвали скорую помощь, которая определила обоих детей в стационар для экстренного обследования. Детей обследовали на рентгене, где выяснилось, что в желудке у мальчика огромный ком из магнитных шариков.

«Специальными инструментами мы извлекли из желудка пациента аж 117 мелких инородных предметов», - рассказывает заведующий отделением гнойной хирургии №2 Нодари Зурбаев.

Как отметил врач, магнитные шарики притянулись друг к другу, но не успели повлиять на работу желудка. На данный момент ребенок проходит антибактериальную, инфузионную терапию. Годовалый малыш готовится к выписке.

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