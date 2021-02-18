Ученые расшифровали самую древнюю ДНК мамонта

Палеогенетики расшифровали ДНК из коренных зубов трех мамонтов, обитавших на северо-востоке Сибири более миллиона лет назад. Впервые в истории ученым удалось извлечь макромолекулу из биоматериала возрастом более миллиона лет.

Останки трех древних мамонтов нашли в сибирской вечной мерзлоте. Образцы получили название по месту обнаружения. Они имеют следующий возраст: Крестовка - 1,65 миллиона лет, Адыча - около 1,34 миллиона лет и Чукочья - 0,87 миллиона лет.

Исследование провела международная группа ученых из девяти стран на базе Центра палеогенетики в Стокгольме. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

В результате расшифровки митохондриальной ДНК, извлеченной из зубов трех мамонтов, которых нашли в вечной мерзлоте Сибири, удалось обнаружить существование двух разных генетических линий мамонтов. Хотя ранее считалось, что в раннем плейстоцене (около миллиона лет назад) в Сибири обитал только один вид мамонта, называемый степным.

В частности, Адыча и Чукочья относятся к линии, от которой произошли евразийские и североамериканские шерстистые мамонты, а Крестовка представляет ранее неизвестную линию, отделившуюся от генома других мамонтов примерно 2,66-1,78 миллиона лет назад.

По мнению авторов работы, именно крестовская линия дала начало первым североамериканским мамонтам.

Сам процесс по извлечению древней ДНК был очень сложным, поскольку в образцах остались лишь мелкие ее фрагменты, поэтому ученые «сшивали» на компьютере данные, полученные в результате считывания миллиона обрывков. Однако в итоге генетики впервые в истории извлекли ДНК из настолько древнего биоматериала.

Как подчеркнул руководитель исследования профессор эволюционной генетики Лове Дален, мамонты, чьи ДНК удалось извлечь, «жили, когда еще не было людей и неандертальцев».