Песков призвал США обратить внимание на морозы и меньше думать о «Северном потоке - 2»

Вашингтону следует обратить большее внимание на аномальные морозы, которые оставили американские города без тепла и электричества, и при этом меньше интересоваться строительством трубопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь бы газ не помешал», - прокомментировал Песков заморозки в американских городах Остин и Хьюстон.

Также Песков отметил, что строительство газопровода является проектом, который связан с энергетической безопасностью европейского континента, «особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями». Пресс-секретарь напомнил о призывах Германии достроить и запустить газопровод.

В Техасе более двух с половиной миллионов человек все еще остаются без электроэнергии после снежного шторма. Несмотря на то что буран уже утих, плохие погодные условия сохраняются: в нескольких городах ударили непривычные для жителей этого южного штата сильные морозы.