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«Добрейший человек»: Елизавета Боярская рассказала о своем знакомстве с Андреем Мягковым

Светлана Головина
14:27 18.02.2021
По словам актрисы, Народный артист России оставил огромное наследие и его творчество будет жить еще ни одно поколение.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Заслуженная артистка России Елизавета Боярская рассказала «Звезде», что Андрей Мягков был очень добрым и отзывчивым человеком. Встреча артистов произошла на съемках картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы. Продолжение».

«Я помню, что ужасно волновалась перед встречей со всем старшим поколением артистов, потому что для меня они всегда были любимыми и обожаемыми, в том числе, и Андрей Васильевич. Я очень хорошо знала его роли с детства, могла цитировать, и, конечно, я очень волновалась. На площадке я встретила  добрейшего человека. Он ко мне по-отечески отнесся, был отзывчивый, помогал, подбадривал, говорил, чтобы я не волновалась, что-то подсказывал и для меня это было невероятно ценно. Невосполнимая утрата!», - сказала Боярская.  

Актриса добавила, что Мягков оставил огромное наследие и его творчество будет жить еще ни одно поколение.

«Будем вспоминать его по выдающимся ролям, которые будем пересматривать мы и наши дети. Они всегда будут жить», - акцентировала Боярская.

Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Причины смерти не уточняются. Прощание будет проходить в МХТ им. Чехова.

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