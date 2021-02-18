В стране и мире Путин призвал усовершенствовать систему предупреждения ЧС Алена Миронова Глава государства отметил, что в настоящий момент вопросы по организации противопожарных мероприятий остаются нерешенными. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Глава России Владимир Путин призвал модернизировать систему предупреждения чрезвычайных ситуаций. Он подчеркнул, что вопросы по организации противопожарных мероприятий в настоящий момент остаются нерешенными. «Требуется дальнейшее совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем», - заявил президент в ходе оперативного совещания с членами Совбеза. Особое внимание президент также призвал уделить вопросам проведения профилактических мероприятий, а также поддержании на соответствующем уровне современной технической оснащенности и готовности пожароспасательных сил. Ранее в России разработали ГОСТ по информированию населения о ЧС, который вступит в силу с 1 июня 2021 года. Стандарт определяет параметры и масштабы принимаемых мер, способы защиты, правила информирования о выплатах и восстановлении утраченных документов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика