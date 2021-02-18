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Путин призвал усовершенствовать систему предупреждения ЧС

Алена Миронова
14:31 18.02.2021
Глава государства отметил, что в настоящий момент вопросы по организации противопожарных мероприятий остаются нерешенными.
Путин призвал усовершенствовать систему предупреждения ЧС
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Глава России Владимир Путин призвал модернизировать систему предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Он подчеркнул, что вопросы по организации противопожарных мероприятий в настоящий момент остаются нерешенными.

«Требуется дальнейшее совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем», - заявил президент в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

Особое внимание президент также призвал уделить вопросам проведения профилактических мероприятий, а также поддержании на соответствующем уровне современной технической оснащенности и готовности пожароспасательных сил.

Ранее в России разработали ГОСТ по информированию населения о ЧС, который вступит в силу с 1 июня 2021 года. Стандарт определяет параметры и масштабы принимаемых мер, способы защиты, правила информирования о выплатах и восстановлении утраченных документов.

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