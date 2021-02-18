Семь человек пострадали: СМИ сообщили о стрельбе на автовокзале в США
Состояние получивших ранение людей и причины стрельбы на данный момент не раскрываются.
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В американской Филадельфии (штат Пенсильвания) в результате стрельбы пострадали семь человек. Инцидент произошел 17 февраля возле автовокзала.
По информации телеканала ABC, сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека. У подозреваемого были изъяты две единицы оружия. Состояние получивших ранение людей и причины стрельбы на данный момент не раскрываются.