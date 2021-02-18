В стране и мире Семь человек пострадали: СМИ сообщили о стрельбе на автовокзале в США Анна Берестовая Состояние получивших ранение людей и причины стрельбы на данный момент не раскрываются. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В американской Филадельфии (штат Пенсильвания) в результате стрельбы пострадали семь человек. Инцидент произошел 17 февраля возле автовокзала. По информации телеканала ABC, сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека. У подозреваемого были изъяты две единицы оружия. Состояние получивших ранение людей и причины стрельбы на данный момент не раскрываются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика