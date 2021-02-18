Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила с инициативой расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей, так как сейчас данная программа не очень востребована. Об этом она заявила на ежегодной встрече банкиров.

«Можно было бы критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок делать в зависимости от количества детей», - сказала глава Центробанка.

По словам Набиуллиной, программа должна быть расширена за счет поддержки молодых семей и молодых специалистов. Кроме того, ее можно сделать льготной на постоянной основе.

Ранее Владимир Путин поручил разработать механизм продления программы льготной ипотеки до 2024 года.