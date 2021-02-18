В Кремле оценили идею о регистрации в Clubhouse

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле работают над предложением Илона Маска о беседе в Clubhouse.

«Мы как раз сейчас работаем над тем, чтобы выяснить, что имелось в виду в приглашении господина Маска, общение именно в этой сети или в целом общение», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в настоящий момент Кремль не располагает официальными аккаунтами в социальных сетях, поскольку уже имеющихся механизмов распространения информации и так достаточно.

«Есть у нас в Twitter, но это не прямой аккаунт, это фактически зеркало ленты нашего сайта», — отметил Песков.

В то же время, он обратил внимание на то, что к этой социальной сети сегодня в России наблюдается ажиотажный интерес.