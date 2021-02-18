В стране и мире Стало известно место прощания с Мягковым Светлана Головина Прощание с народным артистом РСФСР пройдет в МХТ им. Чехова ориентировочно 20 или 21 февраля. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в Московском художественном театре имени Чехова. Об этом сообщил художественный руководитель Сергей Женовач. « Это может быть 20 или 21 февраля», - цитирует его ТАСС. Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля. На данный момент причина смерти не уточняется. Наибольшую известность артист получил благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных» и «Гараж». В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1977 году - Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году - Государственную премии РСФСР за роль в «Служебном романе». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика