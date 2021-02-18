Стало известно место прощания с Мягковым
Прощание с народным артистом РСФСР пройдет в МХТ им. Чехова ориентировочно 20 или 21 февраля.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится в Московском художественном театре имени Чехова. Об этом сообщил художественный руководитель Сергей Женовач.
« Это может быть 20 или 21 февраля», - цитирует его ТАСС.
Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля. На данный момент причина смерти не уточняется.
Наибольшую известность артист получил благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных» и «Гараж».
В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1977 году - Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году - Государственную премии РСФСР за роль в «Служебном романе».