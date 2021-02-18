Выдранные деревья и пробки: как Сочи справляется с циклоном

Сочи продолжает жить в условиях аномальной непогоды уже несколько дней. За минувшую ночь в городе повалило 35 деревьев, а к утру число вырванных с корнем стволов увеличилось почти в два раза.

«Пальма обрушилась прямо на центральную часть дороги. Из-за этого уже формируются пробки», - передает с места корреспондент «Звезды» Ирина Сафонова.

В это время мощный циклон, который срывал крыши в Хабаровском крае и заметал снегом дома Сахалина, добрался до Камчатки. Сейчас там перекрыты трассы и отменены занятия в школах. К ликвидации последствий привлечены военнослужащие Тихоокеанского флота.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие пять дней в большинстве центральных регионов России будут аномальные холода. В Москве и Подмосковье в ночь на субботу температура опустится до минус 30.

Ранее метеорологи в период праздников предрекли москвичам резкие скачки атмосферного давления.