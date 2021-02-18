Тысячи причудливых синих существ выбросило на пляж Сиднея

Тысячи причудливых синих существ выбросило на берег на Северных пляжах Сиднея. В морских созданиях австралийский фотограф Лоуренс Шееле узнал голубых драконов, или брюхоногих моллюсков вида Glaucus marginatus. Как рассказал Шееле, они оказались на песке вместе с другими морскими обитателями синего цвета, пишет Daily Mail.

Голубых драконов редко выбрасывает на берег, потому что существа обитают в открытом океане. Как правило, они плавают на поверхности воды, где ищут своих жертв – медуз и других беспозвоночных.

Студент морской биологии Шееле несколько месяцев следил за перемещением голубых драконов из Северного Квинсленда до прибытия на Северные пляжи Сиднея. По мнению австралийца, моллюсков вынесло на берег сильным ветром, поскольку они периодически заглатывают пузырь воздуха, чтобы удержаться у поверхности воды. Это делает голубых драконов уязвимыми к ветрам.

Размер существ вида Glaucus marginatus составляет чуть больше одного сантиметра. Голубые драконы могут питаться ядовитыми морскими животными. Яд своих жертв моллюски накапливают в организме и затем используют сами. Исследователи заметили рост численности моллюсков этого вида в последние годы. По мнению некоторых ученых, это связано с потеплением морей.