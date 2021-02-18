Вильфанд предупредил о вторжении холодных масс в центральные регионы России в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей центральных регионов России о вторжении холодных масс в ближайшие выходные.

«Два барических образования - низкое и высокое, с востока и запада - определяют вторжение холодных масс. Можно уверенно говорить, что и в пятницу, и в субботу температура будет низкая, очень низкая», - рассказал Вильфанд.

Синоптик обратил внимание на то, что температура будет держаться на уровне ниже нормы на 10-12 градусов.

Сегодня, 18 февраля, в Москве ожидается снег. На дорогах будет много уборочной техники, поэтому Дептранс рекомендует жителям города воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.