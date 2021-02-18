Романтик советского кино: не стало Андрея Мягкова

В России вспоминают народного артиста РСФСР Андрея Мягкова - актер скончался сегодня, 18 февраля, в возрасте 82 лет.

Интеллигентный и нерешительный. Это традиционное амплуа актера, которому сочувствовал весь Советский Союз. Говорящая фамилия и при этом полная противоположность Жене Лукашину - спиртного он на дух не переносил, а баню просто ненавидел - не помешали Мягкову растопить сердца всей женской половины страны.

Хотя первоначально на эту роль пробовался Андрей Миронов, Рязанов настаивал именно на Мягкове. Он настолько убедительно изображал пьяных, что поверил даже сам председатель госкомитета по кинематографии.

«Он был очень умный, интеллигентный человек. Сдержанный и не разбрасывающий свой талант», - вспоминает артиста его коллега Лия Ахеджакова.

Служебный роман - еще одна звездная роль. Фильм, без которого невозможно представить другой всенародно любимый праздник. Хотя было бы ошибочно считать Мягкова исключительно комедийным актером. Так, Алеша Карамазов в фильме «Братья Карамазовы» - образец его многогранной творческой личности.

«Андрей Мягков был ценным партнером, с ним сделаны самые лучшие, ценные и любимые для меня роли в кино - «Гараж», «Служебный роман». Он мог сыграть и драму, и трагедию, и комедию, и психологические нюансы - силен во всех своих проявлениях», - сказала Немоляева в комментарии «Звезде».

А в фильме «Гараж» - образ Мягкова уже остро сатирический. Там он сыграл вместе со своей женой - актрисой Анастасией Вознесенской, на экране она - директор рынка. В реальной жизни супруги прожили вместе больше полувека.

«Потеряли мы потрясающего актера, потеряли мы потрясающего человека, потеряли мы человека, на поступках которого могли бы воспитывать большое количество наших студентов, молодых ребят, приходящих в театр... Я знаю от очень многих, что Андрей Васильевич был очень отзывчивым человеком. Он был очень добрым человеком. Он был очень заботливым человеком», - отметила Аронова.

Любовью Мягкова всю жизнь оставался театр - МХТ, куда из «Современника» он ушел вместе с Олегом Ефремовым. В последние годы артист практически не снимался - писал детективные романы и даже пробовал себя в живописи. Свой опыт в кино и театре он передавал молодым актерам школы-студии МХАТ.