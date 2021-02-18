В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 22 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится в феврале.

По словам официального представителя Кремля, ожидаются продолжительные переговоры, на которых главы двух государств обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по международной повестке.

О том, что президенты России и Белоруссии должны встретится в конце февраля, ранее сообщал сам Лукашенко