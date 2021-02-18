ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир*» в десяти регионах России

В ходе спецоперации Федеральной службы безопасности с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД в десяти регионах России задержаны члены запрещенной на территории страны террористической организации «Хизб ут-Тахрир*».

«По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности», - уточняется в сообщении ЦОС ФСБ.

Члены организации были вычислены силовиками в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, а также республиках Башкортостан, Дагестан и Орловской, Калужской, Ивановской областях.

По информации ФСБ, задержанные распространяли «воинствующую исламистскую террористическую идеологию» и проводили вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации.

В отношении семи задержанных возбуждены уголовные дела.

*Запрещенная на территории России террористическая организация