Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили об обнаружении обломка исчезнувшего малайзийского Boeing рейса MH370

Светлана Иванова
12:26 18.02.2021
По данным Daily Star, фрагмент был найден на побережье Индийского океана в Южной Африке.
СМИ сообщили об обнаружении обломка исчезнувшего малайзийского Boeing рейса MH370
© Фото: Ahmad Yusni, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

На берег в Южной Африке был выброшен обломок, предположительно, принадлежащий рейсу MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на американского туриста Блейна Гибсона, адвоката по профессии, который ведет собственное расследование трагедии пропавшего рейса.

Гибсон рассказал изданию, что фрагмент был обнаружен в начале февраля на побережье Индийского океана в заливе Джеффрис-Бей близ Порт-Элизабет. Обломок, чья длина составляет около одного метра, имеет характерный для малайзийского самолета светло-серый цвет, считает адвокат. Сейчас, по его данным, обломок передан Южноафриканскому управлению гражданской авиации в Йоханнесбурге, о чем малайзийские власти были уведомлены 10 дней назад.

По словам адвоката, всего за шесть лет, прошедших с момента исчезновения рейса, была обнаружено 34 обломка, которые, предположительно, принадлежат MH370. Фрагменты находили в шести разных странах. Гибсон считает, что это говорит в пользу его версии, в соответствии с которой лайнер потерпел крушение в южной части Индийского океана.

MH370 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур 8 марта 2014 года в Пекин. На его борту находились 239 человек. Boeing 777 последний раз связывался с управлением воздушного движения в 1:19 во время полета над Южно-Китайским морем, а затем исчез. В январе 2015 года самолет признали потерпевшим катастрофу, а всех находившихся на борту - погибшими.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.