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«Достойный человек и Мастер»: Михалков поделился своими воспоминаниями о Мягкове

Алена Миронова
12:38 18.02.2021
Основное, что осталось в памяти Михалкова о работе с Мягковым - огромное удовольствие быть его партнером.
«Достойный человек и Мастер»: Михалков поделился своими воспоминаниями о Мягкове
© Фото: Gennadii Sergeev, Russian Look, Globallookpress
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Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков поделился своими воспоминаниями об Андрее Мягкове. 

Он отметил, что для него актер всегда был загадочной фигурой - непохожий ни внешностью, ни по поведению, ни по поступкам на театральную или кинематографическую звезду.

«Думаю, в его жизни бывали случаи, когда он мог ехать в общественном транспорте, и никто не понял бы, что перед ними замечательный артист. Бывает так, что для актеров это очень обидное обстоятельство. А с другой стороны, это величайший божий дар для актера – иметь ту внешность, которая может стать любой», - подчеркнул Михалков.

Именно таким кинорежиссер и видел Мягкова.

«Он никогда не пытался выбиться в лидеры, как я понимаю в жизни, так и на площадке. Он очень сосредоточенно делал свое дело, и несмотря на видимую скрытность был невероятно смешным импровизатором, обаятельным, хулиганом и настоящим мастером», - рассказывает Михалков.

Основное, что осталось в памяти Михалкова о работе с Мягковым - огромное удовольствие быть его партнером.

«Он воспринимал любые твои неожиданные посылы и мгновенно на них реагировал, да как талантливо! Равно как и сам любил своей импровизацией загнать тебя в угол и с удовольствием смотреть, как ты оттуда выбираешься», - вспоминает Михалков.

Режиссер подчеркнул, что, хотя и никогда не был близко дружен с Мягковым, но ждал любой картины с его участием, потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна.

«Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и Мастера – с большой буквы», - отметил Михалков.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в четверг, 18 февраля, в возрасте 82 лет. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж». 

В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1977 году получил Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году удостоился Государственной премии РСФСР за роль в «Служебном романе».

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