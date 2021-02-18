В стране и мире «Не разбрасывал свой талант»: Ахеджакова поделилась воспоминаниями о Мягкове Светлана Головина По словам актрисы, ее коллега был интеллектуалом и по-настоящему очень талантливым. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Народная артистка России Лия Ахеджакова в комментарии «Звезде» рассказала, что ее коллега Андрей Мягков был актером, не разбрасывающим свой талант. «Он был очень умный, интеллигентный человек. Сдержанный и не разбрасывающий свой талант», - сказала актриса. Ахеджакова отметила, что Мягков был интеллектуалом и по-настоящему очень талантливым артистом. Воспоминаниями о коллеге по картинам «Служебный роман» и «Гараж» со «Звездой» поделилась и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.



Андрей Мягков скончался 18 февраля в возрасте 82 лет. Причина смерти на данный момент не уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика