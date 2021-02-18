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Гейтс допустил необходимость введения третьей дозы вакцины от COVID-19

Валентина Пескова
01:22 18.02.2021
По мнению мультимиллиардера, велика вероятность, что появится «усовершенствованная вакцина», чтобы наверняка быть уверенными в защите от коронавируса.
Гейтс допустил необходимость введения третьей дозы вакцины от COVID-19
© Фото: Sandrine THESILLAT via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress
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Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в связи с появляющимися новыми штаммами COVID-19 ученые могут изобрести третью дозу вакцины в дополнение к уже имеющимся двум.

Как рассказал мультимиллиардер, сейчас в США обсуждают, нужно ли добиться более высокого охвата текущей вакциной, или нужна ее уже модифицированная версия.

«Людям, которые уже получили две прививки, может понадобиться третья. Я думаю, вполне вероятно, что у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы быть абсолютно уверенными, что когда эти варианты COVID-19 достигнут США, вакцины будут от них защищать», - сообщил Гейтс в интервью CBS News.

В США начата массовая вакцинация населения от инфекции коронавируса, однако она пока идет с задержками. Администрация президента США пообещала обеспечить вакцинацию 100 миллионами доз за первые 100 дней со дня начала своей работы, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин - Moderna и Pfizer/BioNTech - состоит из двух доз.

Ранее ученые сообщили, что «британский» штамм COVID-19 стремительно распространяется на территории США: эти темпы опережают на 35-45% аналогичные показатели прочих мутаций инфекции. 

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