Начались международные клинические исследования вакцины «Спутник лайт», разработанной в институте им. Гамалеи. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Для вакцинации новым препаратом потребуется всего один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться уже через неделю, а через четыре - достигнет своего максимума.

Известно, что вакцина не содержит самого коронавируса, следовательно, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Первые фазы испытаний показали хороший результат - у всех, кто опробовал вакцину, сформировался иммунитет от COVID-19, а сам препарат перенесся как обыкновенная прививка.

В основном этапе - международных клинических исследованиях - участие примут порядка 6 000 человек: по 3 000 из России и ОАЭ.

Российская часть исследований пройдет в Москве, в 10 городских поликлиниках. Поучаствовать в них может любой совершеннолетний гражданин, не проходивший ранее вакцинацию «Спутником V» и не имеющий противопоказаний.