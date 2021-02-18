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Начались международные клинические исследования вакцины «Спутник лайт»

Алена Миронова
11:58 18.02.2021
Для вакцинации новым препаратом потребуется всего один визит в поликлинику.
Начались международные клинические исследования вакцины «Спутник лайт»
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Начались международные клинические исследования вакцины «Спутник лайт», разработанной в институте им. Гамалеи. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Для вакцинации новым препаратом потребуется всего один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться уже через неделю, а через четыре - достигнет своего максимума. 

Известно, что вакцина не содержит самого коронавируса, следовательно, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Первые фазы испытаний показали хороший результат - у всех, кто опробовал вакцину, сформировался иммунитет от COVID-19, а сам препарат перенесся как обыкновенная прививка.

В основном этапе - международных клинических исследованиях - участие примут порядка 6 000 человек: по 3 000 из России и ОАЭ.

Российская часть исследований пройдет в Москве, в 10 городских поликлиниках. Поучаствовать в них может любой совершеннолетний гражданин, не проходивший ранее вакцинацию «Спутником V» и не имеющий противопоказаний. 

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