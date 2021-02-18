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Новый штамм коронавируса появился в Финляндии

Анна Берестовая
01:14 18.02.2021
Мутации, подобные обнаруженной, намного сложнее диагностируются с помощью ПЦР-теста.
Новый штамм коронавируса появился в Финляндии
© Фото: pixabay.com
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В лаборатории Vita Laboratoriot Oy и Институте биотехнологии Хельсинкского университета в Финляндии обнаружили новый штамм SARS-CoV-2. Модификация вируса, получившая предварительное название Fin-796H, содержалась в образце из южной Финляндии.

В зарегистрированном вирусе были отмечены черты штаммов из ЮАР и Великобритании. Ученые указали, что мутации, подобные исследованной, значительно затрудняют диагностирование COVID-19 с помощью ПЦР-теста.

«Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни», - объяснили в пресс-релизе лаборатории.

Ранее сообщалось, что в Соединенном Королевстве появились два новых штамма коронавируса. Один из них, обнаруженный в графстве Бристоль, посчитали потенциально «вызывающим беспокойство».

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