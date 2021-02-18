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«Он мог сыграть все»: Немоляева назвала уход из жизни Мягкова огромной потерей

Светлана Головина
11:23 18.02.2021
Народный артист скончался в возрасте 82-х лет в Москве. Причины пока не уточняются.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала большой потерей уход из жизни своего коллеги Андрея Мягкова. По словам актрисы, артист был одним из тех, кто на протяжении десятилетий «властвовал в нашем кино и оставил неизгладимый след».

«Андрей Мягков был ценным партнером, с ним сделаны самые лучшие, ценные и любимые для меня роли в кино - «Гараж», «Служебный роман». Он мог сыграть и драму, и трагедию, и комедию, и психологические нюансы - силен во всех своих проявлениях», - сказала Немоляева в комментарии «Звезде».

По словам артистки, Андрей Мягков являлся творцом и помимо  режиссерских, сценарных моментов мог импровизировать и «это закреплялось в картинах».

«Целое поколение уходит, и Мягков относится к тем, кто столько лет властвовал в нашем кино  и оставил неизгладимый след. Он навсегда останется в памяти и сердцах зрителей», - добавила Немоляева.

Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни в Москве. Причина смерти на данный момент не уточняется.

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