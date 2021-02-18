«Он мог сыграть все»: Немоляева назвала уход из жизни Мягкова огромной потерей
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала большой потерей уход из жизни своего коллеги Андрея Мягкова. По словам актрисы, артист был одним из тех, кто на протяжении десятилетий «властвовал в нашем кино и оставил неизгладимый след».
«Андрей Мягков был ценным партнером, с ним сделаны самые лучшие, ценные и любимые для меня роли в кино - «Гараж», «Служебный роман». Он мог сыграть и драму, и трагедию, и комедию, и психологические нюансы - силен во всех своих проявлениях», - сказала Немоляева в комментарии «Звезде».
По словам артистки, Андрей Мягков являлся творцом и помимо режиссерских, сценарных моментов мог импровизировать и «это закреплялось в картинах».
«Целое поколение уходит, и Мягков относится к тем, кто столько лет властвовал в нашем кино и оставил неизгладимый след. Он навсегда останется в памяти и сердцах зрителей», - добавила Немоляева.
Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни в Москве. Причина смерти на данный момент не уточняется.