В стране и мире «Любимчик народа»: Панкратов-Черный рассказал, каким ему запомнился Мягков Алена Миронова Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в четверг, 18 февраля, в возрасте 82 лет. Причина смерти в настоящий момент неизвестна. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости Читайте нас на: Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал «Звезде» о том, каким ему запомнился Андрей Мягков. «Артист замечательный, ну что говорить. Прекрасный артист. Замечательную роль у Эльдара Александрова Рязанова он сыграл, просто трогательную, лиричную. Любимчик народа был. Его очень зрители любили. Очень ему сочувствовали. Переживали за него. Он был очень актер трогательный и зрителями воспринимался замечательно. Интеллигентнейший человек был», - поделился Панкратов-Черный. Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в четверг, 18 февраля, в возрасте 82 лет. Причина смерти в настоящий момент неизвестна. Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж». В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1977 году получил Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году удостоился Государственной премии РСФСР за роль в «Служебном романе». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика