Центробанк аннулировал лицензию у банка «ПСА Финанс РУС»
Основанием стало ходатайство кредитной организации о добровольной ликвидации.
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Центральный банк России аннулировал лицензию у московского банка «ПСА Финанс РУС». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Основанием для этого стало ходатайство кредитной организации о добровольной ликвидации. Решение было принято общим собранием участников.
Банк «ПСА Финанс РУС» находился на 296-м месте в банковской системе России. Также он не являлся участником системы страхования вкладов.