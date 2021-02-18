В стране и мире Центробанк аннулировал лицензию у банка «ПСА Финанс РУС» Светлана Головина Основанием стало ходатайство кредитной организации о добровольной ликвидации. © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Центральный банк России аннулировал лицензию у московского банка «ПСА Финанс РУС». Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Основанием для этого стало ходатайство кредитной организации о добровольной ликвидации. Решение было принято общим собранием участников. Банк «ПСА Финанс РУС» находился на 296-м месте в банковской системе России. Также он не являлся участником системы страхования вкладов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика