Премьер Грузии объявил об отставке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с командой по вопросу ареста лидера оппозиционной партии Никанора Мелии. По его словам, происходящее поставит под угрозу большую часть граждан.

«Из-за того, что я не смог договориться с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность», - цитирует премьера РИА Новости.

Во вторник, 16 февраля, парламент лишил депутатской неприкосновенности Мелию, после чего прокуратура попросила арестовать его за отказ платить залог по уголовному делу за попытку насильственного захвата власти в 2019 году.