Ученые рассказали об опасном осложнении после коронавируса

Коронавирус может стать причиной развития артрита и даже гангрены. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета. В ходе работы авторы исследовали данные радиологического сканирования, проведенного инфицированным COVID-19 пациентам, которые столкнулись с долговременными болями в мышцах и суставах, пишет Daily Mail. В некоторых случаях может возникнуть необходимость пожизненного исследования.

«Мы поняли, что COVID-19 способен заставить организм атаковать себя разными способами, что может привести к ревматическим проблемам, требующим пожизненного лечения», - отметил автор исследования доктор Свати Дешмук.

Как пояснили ученые, проблемы с суставами и мышцами возникают из-за осложнений, вызванных вирусом. В частности, при нарушении кровотока в тяжелых случаях может наблюдаться отмирание тканей тела. Как правило, при гангрене в первую очередь поражаются конечности: пальцы ног, стоп, пальцы рук.

В ходе работы ученые использовали различные методы визуализации, включая компьютерную томографию, МРТ и ультразвук, впервые проиллюстрировав связь между коронавирусной инфекцией и болью в мышцах или суставах с помощью радиологического сканирования.