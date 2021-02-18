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Умер Андрей Мягков

Алена Миронова
10:29 18.02.2021
Трагическую новость сообщила «Звезде» семья народного артиста РСФСР. Причина смерти 82-летнего актера в настоящий момент неизвестна.
Умер Андрей Мягков
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. Об этом «Звезде» сообщила его семья.

Любимому миллионами зрителей актеру было 82 года. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году он поступил в театр «Современник», а уже в 1977 году перешел в Художественный театр.

Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж». 

В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1977 году получил Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году удостоился Государственной премии РСФСР за роль в «Служебном романе».

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