Умер Андрей Мягков

Умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. Об этом «Звезде» сообщила его семья.

Любимому миллионами зрителей актеру было 82 года. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году он поступил в театр «Современник», а уже в 1977 году перешел в Художественный театр.

Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж».

В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1977 году получил Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году удостоился Государственной премии РСФСР за роль в «Служебном романе».