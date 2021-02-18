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В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы

Светлана Головина
10:11 18.02.2021
В ходе обыска было изъято холодное оружие, средства связи и экстремистская литература.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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В Воронеже в ходе совместных действий сотрудников Федеральной службы безопасности, МВД России и Следственного комитета пресечена деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ». В ходе обыска было изъято холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях, и литература, пропагандирующая идеологию неонацизма.

«В гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

На данный момент возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 - «Возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной группой», ч. 1 ст. 280 - «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По результатам следственных действий будет принято решение об избрании задержанным меры пресечения.

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