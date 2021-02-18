«Огненный водопад» забил в Калифорнии: видео

Пользователи Сети активно обсуждают «огненный водопад» в долине Йосемити в Калифорнии.

Золотистый поток света, спускающийся в вершине утеса Эль-Капитан, - уникальная оптическая иллюзия. Увидеть подобное можно исключительно при определенных погодных условиях и всего в течение нескольких минут.

Этот водопад «течет» только зимой. Получить уникальный световой эффект не выйдет, если есть небольшая дымка или облачность.