Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украина хочет достроить дамбу для лишения Крыма поставок воды

Анна Берестовая
00:09 18.02.2021
В стране ищут способ дополнительно укрепить сооружения.
Украина хочет достроить дамбу для лишения Крыма поставок воды
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

На Украине заявили о планах завершить строительство дамбы, полностью перекрывающей подачу воды на полуостров Крым через Северо-Крымский канал. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с главой Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.

В настоящий момент в стране ищут способ укрепить сооружения, отрезающие Крым от воды из реки Днепр. По словам Кориневича, украинские власти не намерены возобновлять водообеспечение полуострова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в четырехлетний период начиная с 2020 на устранение проблем с водоснабжением в Крыму выделят 48 миллиардов рублей. В обеспечении полуострова путями поставок воды принимает участие, в частности, Министерство обороны России, специалисты которого участвуют в протягивании на территории сети линий магистрального трубопровода.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.