Украина хочет достроить дамбу для лишения Крыма поставок воды

На Украине заявили о планах завершить строительство дамбы, полностью перекрывающей подачу воды на полуостров Крым через Северо-Крымский канал. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с главой Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.

В настоящий момент в стране ищут способ укрепить сооружения, отрезающие Крым от воды из реки Днепр. По словам Кориневича, украинские власти не намерены возобновлять водообеспечение полуострова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в четырехлетний период начиная с 2020 на устранение проблем с водоснабжением в Крыму выделят 48 миллиардов рублей. В обеспечении полуострова путями поставок воды принимает участие, в частности, Министерство обороны России, специалисты которого участвуют в протягивании на территории сети линий магистрального трубопровода.