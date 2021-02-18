В Грузии суд повторно арестовал оппозиционера Мелию

Тбилисский городской суд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения для председателя партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ники Мелии на арест.

«Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры», - сообщила судья.

Ника Мелия был лишен депутатской неприкосновенности парламентом 16 января. После того, как он отказался оплатить избранный ему залог в размере 40 тысяч лари, прокуратура обратилась в суд с ходатайством арестовать оппозиционера. Судебное заседание длилось более шести часов, пишет РИА Новости.

Сообщается, что лидер партии находится в здании своего офиса, а его сторонники, другие оппозиционеры из разных партий, взяли здание под охрану и заявляют, что не выдадут Мелию полиции.

Мелия обвинялся в организации и руководстве групповым насилием во время беспорядков и антироссийских акций в июне 2019 года. Следственные органы уже лишали депутата неприкосновенности, после чего он был арестован, но выпущен выпущен под залог в размере 30 тысяч лари (более 9 тысяч долларов) с условием ношения электронного браслета.

Однако на митинге в 2020 году, где оппозиционеры требовали назначения повторных парламентских выборов, назвав прошедшие сфальсифицированными, Мелия в знак протеста публично снял браслет и бросил в толпу митингующих. После этого суд пересмотрел условия освобождения и наложил новый залог, увеличив сумму до 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Мелия отказался выплачивать необходимую сумму.