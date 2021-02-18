«Спустя семь лет»: Янукович рассказал, как «майдан» до сих пор разделяет Украину
Произошедшие во время «майдана» на Украине события продолжают препятствовать внутреннему единству государства даже годы спустя. Такое заявление сделал бывший лидер страны Виктор Янукович в своем обращении к украинскому народу.
«Спустя 7 лет "майдан" продолжает разделять нашу страну», - указал он.
По мнению экс-президента, не принявшие переворот в 2014 году граждане «продолжают быть чужими в собственной стране», а власти, что тогда, что сейчас, лишь усиливают разъединение. В настоящее время, как считает Янукович, что есть правда в стране определяют радикалы, «ставя на пьедесталы» настоящих преступников.
«Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова», - цитирует его ТАСС.
Бывший глава государства не одобрил решение признать «майдан» революцией достоинства, раскритиковав его последствия. Слова же о роли переворота в реализации национальной идеи свободы он прямо назвал «издевательством».
Янукович также добавил, что сегодня экономика Украины находится в печальном положении, а свыше половины граждан живут за чертой бедности. Негативно оценил экс-президент и влияние западных властей на руководство государства, отметив, что «иностранцы диктуют украинской власти свои условия».