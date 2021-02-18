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«Спустя семь лет»: Янукович рассказал, как «майдан» до сих пор разделяет Украину

Анна Берестовая
00:39 18.02.2021
Бывший глава государства не одобрил решение признать «майдан» революцией достоинства.
«Спустя семь лет»: Янукович рассказал, как «майдан» до сих пор разделяет Украину
© Фото: pixabay.com
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Произошедшие во время «майдана» на Украине события продолжают препятствовать внутреннему единству государства даже годы спустя. Такое заявление сделал бывший лидер страны Виктор Янукович в своем обращении к украинскому народу.

«Спустя 7 лет "майдан" продолжает разделять нашу страну», - указал он.

По мнению экс-президента, не принявшие переворот в 2014 году граждане «продолжают быть чужими в собственной стране», а власти, что тогда, что сейчас, лишь усиливают разъединение. В настоящее время, как считает Янукович, что есть правда в стране определяют радикалы, «ставя на пьедесталы» настоящих преступников.

«Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова», - цитирует его ТАСС.

Бывший глава государства не одобрил решение признать «майдан» революцией достоинства, раскритиковав его последствия. Слова же о роли переворота в реализации национальной идеи свободы он прямо назвал «издевательством».

Янукович также добавил, что сегодня экономика Украины находится в печальном положении, а свыше половины граждан живут за чертой бедности. Негативно оценил экс-президент и влияние западных властей на руководство государства, отметив, что «иностранцы диктуют украинской власти свои условия».

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