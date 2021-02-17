В США нашли заброшенный самогонный «завод Аль Капоне»

В штате Южная Каролина были обнаружены остатки заброшенной «фабрики» по производству самогона. Находка была сделана археологами из Университета Теннесси во время полевых работ на территории болота под названием Адская Дыра в 50 км от города Чарльстон.

Из болота были извлечены бочки, шлакоблоки, садовый шланг и другие артефакты, необходимые для производства алкоголя. Также на близлежащей территории сохранились колодец, листовой металл, древесный уголь и другие детали нагревательных элементов.

В соответствии с воспоминаниями современников, во время Сухого закона, действовавшего в США в 1920-х и начале 1930-х годов, за округом Беркли закрепилась репутация «очага» нелегального самогоноварения. Обнаруженный археологами «завод» связан с именем Бенджамина Вильпонто, бутлегера и близкого друга известного гангстера Аль Капоне.

Местные СМИ в свое время писали, как Капоне разъезжал по территории округа на шикарном лимузине, а жители близлежащих населенных пунктов вспоминали, что источаемый болотом «аромат спиртных напитков разносился по всему Юго-Востоку».