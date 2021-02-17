«Прогресс МС-16» с инструментами для герметизации трещины пристыковался к МКС
Экипаж пристыковал грузовой корабль к Международной космической станции в ручном режиме.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
«Прогресс МС-16» с инструментами для герметизации трещины пристыковался к МКС
Экипаж пристыковал грузовой корабль к Международной космической станции в ручном режиме.
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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