В стране и мире Уникальный якутский алмаз назвали в честь вакцины «Спутник V» Светлана Головина Вес драгоценного камня составляет 100,53-карат. © Фото: пресс-служба АК «АЛРОСА» Читайте нас на: Крупный алмаз, добытый в Якутии, назвали в честь российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте алмазодобывающей компании. «Алмазы такого размера и цвета – настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом – но сотворенным руками наших ученых», - говорится в сообщении. Вес драгоценного камня составляет 100,53-карат. Он имеет форму «уплощенного октаэдра» и ярко выраженный светло-желтый цвет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика