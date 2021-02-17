Диетолог назвала способ отказаться от сладкого

Диетолог Пуджа Мальхотра раскрыла секрет, как перехитрить организм и отказаться от сладкого.

Как отмечает эксперт, самое важное правило при отказе от сладкого - пить много воды и не голодать. Именно нехватка жидкости в организме и голод вызывают усиленное желание употребить в пищу сахаросодержащие продукты. Об этом сообщает телеканал NDTV.

При сильной тяге к сладкому диетолог рекомендует съесть что-либо из фруктов или сухофруктов, к примеру изюм, финик или сушеный абрикос. Если же устоять перед желанием невозможно, эксперт рекомендует потреблять сладости в небольшом количестве и порционно. Не стоит употреблять пищу, содержащую ненатуральные подсластители.