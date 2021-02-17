Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог назвала способ отказаться от сладкого

Алена Миронова
08:32 17.02.2021
Важное правило - пить много воды и не голодать.
Диетолог назвала способ отказаться от сладкого
© Фото: uwe umstätter, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Диетолог Пуджа Мальхотра раскрыла секрет, как перехитрить организм и отказаться от сладкого.

Как отмечает эксперт, самое важное правило при отказе от сладкого - пить много воды и не голодать. Именно нехватка жидкости в организме и голод вызывают усиленное желание употребить в пищу сахаросодержащие продукты. Об этом сообщает телеканал NDTV.

При сильной тяге к сладкому диетолог рекомендует съесть что-либо из фруктов или сухофруктов, к примеру изюм, финик или сушеный абрикос. Если же устоять перед желанием невозможно, эксперт рекомендует потреблять сладости в небольшом количестве и порционно. Не стоит употреблять пищу, содержащую ненатуральные подсластители.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:10 В стране и мире
Жителей Сахалина предупредили об угрозе схода лавины в 11 районах
08:35 Армия
Видео
Заправить технику в считанные секунды: как военнослужащие службы горючего ВС РФ работают в Ленинградской области
07:29 В стране и мире
В ВОЗ заявили о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19
06:58 В стране и мире
Видео
Снежный апокалипсис: что происходит в Краснодаре после удара стихии
05:09 Армия
Противолодочные самолеты ТОФ прибыли из Приморья на сборы в Краснодарский край
Популярное
Популярное
Во Франции изобрели маску, уничтожающую коронавирус
Ученые предупредили об опасности употребления соевого соуса
Видео
Врач назвала пять главных продуктов для здорового питания
СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО
Медики назвали опасные побочные эффекты известного обезболивающего
Видео
Эксперт объяснил просьбу производителей повысить цены на сосиски и колбасу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.