В стране и мире Жителей Сахалина предупредили об угрозе схода лавины в 11 районах Алена Миронова В ведомстве напомнили об основных правилах поведения при попадании под снежную лавину. © Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости Читайте нас на: МЧС предупреждает об угрозе схода снежных масс в 11 районах Сахалина. «На лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов, а также в Южно-Сахалинске 18 февраля прогнозируется риск схода снежных масс», — сообщается на сайте ведомства. В остальных районах Сахалина, согласно информации от МЧС, возможен сход одиночных лавин. В ведомстве напомнили об основных правилах поведения при попадании под снежную лавину. Так, прежде всего необходимо защитить дыхательные органы от снежной пыли с помощью капюшона, шарфа, воротника или даже просто ладони, прикрывающей рот и нос. С помощью рук и ног необходимо попытаться пробраться на поверхность лавины. Снег поглощает абсолютно все звуки, поэтому кричать - бесполезно, отметили в МЧС. Согласно статистике, более трети человек, попавших под лавину, выбираются сами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика