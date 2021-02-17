В Пентагоне заявили о планах обсудить Россию с союзниками по НАТО

США планируют обсудить тему России на онлайн-конференции министров обороны государств-членов НАТО. Об этом заявили в Пентагоне.

«Первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны, и я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же», — передает ТАСС слова представителя.

В военном ведомстве США отметили, что «Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе США». В то же время, сам представитель Пентагона подчеркнул, что Штаты планируют развивать сотрудничество с Россией в сферах, которые представляют взаимный интерес.

Ранее Россия и США обозначили намерение сотрудничать в целях урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. В ходе встречи стороны отметили недопустимость совершения односторонних шагов, таких как подстрекательство к насилию или расширение активности беженцев, включая снос палестинских построек у реки Иордан.