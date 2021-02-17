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Во Франции изобрели маску, уничтожающую коронавирус

Алена Миронова
08:07 17.02.2021
Она состоит из четырех слоев, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами.
Во Франции изобрели маску, уничтожающую коронавирус
© Фото: Roland Weihrauch, dpa, Globallookpress
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Французская компания BioSerenity создала защитную маску, убивающую коронавирус.

Отмечается, что у данной маски есть свойство блокировки вирусов - она состоит из четырех слоев, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Маска предназначена для одноразового использования, а носить ее рекомендуется не более четырех часов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Цена средства индивидуальной защиты - 1,49 евро. Планируется позднее сертифицировать хирургическую версию и направить ее медицинским работникам. 

Ранее заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета Николай Арсентьев назвал правильный способ ношения маски в мороз. Он подчеркнул, что использовать маску на улице стоит лишь при значительном скоплении людей. В целом, при морозной погоде защитная маска нуждается в более частой смене. 

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