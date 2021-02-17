«Буксуют все»: в Хабаровском крае справляются с последствиями мощного снежного циклона

Метель и штормовой ветер обрушились на Хабаровский край накануне - всего за сутки там выпало две с половиной месячной нормы осадков.

Последствия мощного снежного циклона уже начали устранять. На расчистку дорог в Хабаровске сегодня вышли усиленные рабочие бригады. Но справиться со снежными завалами удается пока не везде.

«Буксуют здесь абсолютно все - и автобусы, и легковушки, и даже грузовики. Подняться здесь может только тот, у кого есть полный привод. На заднем или переднем подняться практически невозможно», - передает корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов с места событий.

Ранее мощный ветер снес крыши нескольких жилых домов, детских садов и школ в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. По словам местных жителей, большая часть города осталась без водоснабжения и электричества.