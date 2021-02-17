В ВОЗ заявили о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19

«Британский штамм» коронавируса выявили еще в восьми странах - их общее число теперь составляет 94. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных в ЮАР, Японии и Бразилии. Об этом сообщили в ВОЗ.

Как отметили в организации, внутреннюю передачу британского штамма коронавируса зафиксировали в 47 странах. Доля всех заразившихся растет в основном в Европе. Также имеются сообщения и о растущих темпах заболеваемости и смертности среди лиц старшего возраста.

Штамм коронавируса, обнаруженный первоначально в ЮАР, с 9 февраля удалось выявить еще в 2 государствах - теперь их общее число составляет 46.

В свою очередь, штамм P.1, обнаруженный в Японии и Бразилии, распространился в 6 новых странах - теперь их насчитывается 21.

Ранее биолог спрогнозировала распространение «британского» штамма COVID-19 в России. Так, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что этот штамм коронавируса может стать самой распространенной разновидностью болезни в России уже в марте.